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Елена Валюшкина из-за супруга Леонида Фомина предпочла отказаться от съёмок в кино

Елена Валюшкина рассказала, почему решила отказаться от съёмок в кино и предпочла театр. Она заявила, что её супруг Леонид Фомин предпочёл скрыть поступление большого количества предложений от именитых режиссёров.

После выхода фильма «Формула любви» Елена Валюшкина проснулась знаменитой. Работа в кино прославила актрису, однако её супругу Леониду Фомину не нравилось участие жены в съемках. Для того, чтобы избежать ссоры с режиссером, она решила уйти работать в театр, где ей приходилось играть по 20-25 спектаклей в месяц. Артистке поступало очень много предложений, однако муж предпочёл их скрывал. В 2000 году она приняла участие в съёмках фильма «Граница», но другие предложения Александра Митта отвергла, поскольку он предлагал ей лишь маленькие эпизоды.

В 1997 году на свет появился её сын Василий. На данный момент он учится на 5 курсе МАРХИ, а также является сотрудником архитектурного бюро. Дочь Мария обучается в 10 классе и занимается рисованием. Артистка воспитала детей всесторонне развитыми личностями, которые не стремятся покорять сцену.
«На дни рождения мы любим собираться всё вместе. Пока дети были маленькими мы каждый Новый год проводили в разных странах, а сейчас они выросли и уже имеют свои компании. Мне нравится путешествовать, и я стремлюсь как можно чаще бывать в красивых и интересных местах. Порой предпочитаю посещение современных клиник, где проводят обертывание с использованием водорослей. Подобные процедуры заряжают энергией», - сообщила актриса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:10

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