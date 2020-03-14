"Бонни и Клайд объединились": Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали полгода со дня свадьбы

Полгода назад Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли необычную свадьбу. К ЗАГСу знаменитые жених и невеста подъехали, лежа в катафалке. На машине была надпись "Пока смерть не разлучит нас". Также скандально известная телеведущая на торжественном банкете решила устроить эротические танцы и раздевалась до нижнего белья. Сегодня Ксения Собчак разместила фотографию, на которой она танцует с возлюбленным. В комментарии знаменитость написала:Подписчики поздравили пару с их семейным праздником. Они пожелали Ксении Собчак и Константину Богомолову долгих лет супружеской жизни. Некоторые удивились, что прошло уже полгода со дня свадьбы знаменитостей и отметили, что время летит быстро. За несколько часов пост телеведущей набрал более 151 000 лайков.