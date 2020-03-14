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74-летний Евгений Петросян путешествует по пустыне ОАЭ верхом на верблюде

74-летний российский народный артист Евгений Петросян путешествует по пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах верхом на верблюде. Фотографиями со своего так называемого «репортажа» юморист поделился в личном блоге Instagram.
74-летний Евгений Петросян путешествует по пустыне ОАЭ верхом на верблюде

Согласно информации, опубликованной Евгением Петросяном, он отправился на отдых в жаркие края, где заодно исследует местные достопримечательности, в том числе пустыню Руб-эль-Хали. По словам юмориста, он узнал много интересного от коренных жителей, в том числе, что песок в пустыне может быть разного цвета. Также народный артист не упустил возможность попутешествовать верхом на верблюде и даже поделился видеороликом с первой экзотической поездки в своей жизни.

Подписчики блога отметили резкие движения животного и выразили свой восторг от бесстрашия Евгения Петросяна. Кроме того, фанаты юмориста не упустили из виду тканевую маску, надетую на верблюда, в шутку упомянув, будто «теперь животное вне зоны риска заражения коронавируса». В то же время известный цирковой деятель и дрессировщик Эдгар Запашный написал в комментариях к посту, что «повязка на морде предназначена для защиты туристов от плевков».

Как известно, в январе 2020 года подобные фотографии опубликовала певица Валерия, поделившись с поклонниками впечатлениями от поездки верхом на верблюде в пустыне ОАЭ.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:48

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