«Железный человек» Роберт Дауни-младший уже пользуется новым флагманом OnePlus 8 Pro
Еще весной минувшего года компания OnePlus объявила о том, что ее новым амбассадором станет знаменитый голливудский актер Роберт Дауни-младший, известный широкой публике по роли Тони Старка в фильмах «Мстители» и «Железный человек». Сотрудничество компании и знаменитости, судя по всему, продолжается. Не так давно артист снялся с пока еще не представленным флагманом OnePlus 8 Pro в руках.
К слову, немногим ранее Роберт Дауни-младший уже принимал участие в рекламной кампании OnePlus 7 Pro. В продолжение этой тенденции актера засняли на фото, на которых видно, как он держит в руках новое флагманское устройство бренда. Примечательно, что OnePlus 8 Pro еще не представлен официально, более того, производитель даже не назвал дату дебюта новинки, о ней сообщают лишь сетевые источники, утверждая, что перед широкой публикой флагман предстанет 15 апреля.
По словам экспертов, гаджет будет построен на базе топового SoC Snapdragon 865 и получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, OnePlus 8 Pro оснастят 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой развертки 120 Гц. Кроме того, будущему дебютанту приписывают 60-мегапиксельную основную камеру и фронтальный сенсор с разрешением 32 Мп.
К слову, немногим ранее Роберт Дауни-младший уже принимал участие в рекламной кампании OnePlus 7 Pro. В продолжение этой тенденции актера засняли на фото, на которых видно, как он держит в руках новое флагманское устройство бренда. Примечательно, что OnePlus 8 Pro еще не представлен официально, более того, производитель даже не назвал дату дебюта новинки, о ней сообщают лишь сетевые источники, утверждая, что перед широкой публикой флагман предстанет 15 апреля.
По словам экспертов, гаджет будет построен на базе топового SoC Snapdragon 865 и получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, OnePlus 8 Pro оснастят 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой развертки 120 Гц. Кроме того, будущему дебютанту приписывают 60-мегапиксельную основную камеру и фронтальный сенсор с разрешением 32 Мп.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:28