Николай Носков анонсировал первый сольный концерт после инсульта

На показанных исполнителем кадрах он поет одну из своих песен и очевидно находится в прекрасной форме., - гласит подпись музыканта под этой публикацией. Стоит напомнить, что несколько лет тому назад Николай Носков перенес довольно тяжелый инсульт. После этого многие решили, что артист больше не выйдет на сцену, но в этот раз ему удалось дать довольно емкий ответ критикам.Более того, не так давно Носков уже вышел на сцену, выступив в рамках благотворительного концерта, организованного в его честь. Все средства, собранные организаторами этого мероприятия, были направлены на оплату реабилитации артиста после тяжелого заболевания.