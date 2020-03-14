Николай Носков анонсировал первый сольный концерт после инсульта
Известный российский певец Николай Носков опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram небольшой видеоролик, на котором показал, как готовится к своему новому сольному концерту. Примечательно, что всего несколько лет тому назад артист перенес тяжелый инсульт, и многие поклонники не верили в его возвращение на сцену.
На показанных исполнителем кадрах он поет одну из своих песен и очевидно находится в прекрасной форме. «Всем добрый вечер. Сегодня успешно провели репетицию. 15 марта жду вас на свой сольный концерт «Живой», который пройдет в БКЗ Петербурге», - гласит подпись музыканта под этой публикацией. Стоит напомнить, что несколько лет тому назад Николай Носков перенес довольно тяжелый инсульт. После этого многие решили, что артист больше не выйдет на сцену, но в этот раз ему удалось дать довольно емкий ответ критикам.
Более того, не так давно Носков уже вышел на сцену, выступив в рамках благотворительного концерта, организованного в его честь. Все средства, собранные организаторами этого мероприятия, были направлены на оплату реабилитации артиста после тяжелого заболевания.
На показанных исполнителем кадрах он поет одну из своих песен и очевидно находится в прекрасной форме. «Всем добрый вечер. Сегодня успешно провели репетицию. 15 марта жду вас на свой сольный концерт «Живой», который пройдет в БКЗ Петербурге», - гласит подпись музыканта под этой публикацией. Стоит напомнить, что несколько лет тому назад Николай Носков перенес довольно тяжелый инсульт. После этого многие решили, что артист больше не выйдет на сцену, но в этот раз ему удалось дать довольно емкий ответ критикам.
Более того, не так давно Носков уже вышел на сцену, выступив в рамках благотворительного концерта, организованного в его честь. Все средства, собранные организаторами этого мероприятия, были направлены на оплату реабилитации артиста после тяжелого заболевания.