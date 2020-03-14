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«Пятница 13-го»: Актриса Стася Милославская повредила ногу во время спектакля

Российская актриса театра и кино Стася Милославская повредила ногу во время спектакля. Она сообщила о несчастном случае в «пятницу 13-го» в stories личного блога Instagram.
«Пятница 13-го»: Актриса Стася Милославская повредила ногу во время спектакля

24-летняя артистка театра опубликовала короткий видеоролик, на котором продемонстрировала травмированную ногу, обмотанную эластичным бинтом. По словам Стаси Милославской, несчастный случай произошел в «пятницу 13-го» во время спектакля. Кроме того, художественные руководители были вынуждены отменить премьеру с ее участием, которую она «ждала два года».

Как известно, за последние пять лет актриса активно участвовала в съемках отечественного кино и успела сыграть более 30-ти главных и второстепенных ролей. По словам 24-летней Стаси Милославской, ее творческому развитию особенно поспособствовали родители: отец – музыкант, композитор и художественный руководитель ансамбля, и мама – исполнительница мюзиклов и модель.

За свои успехи и достижения актриса нередко благодарит родных, в частности, на вручении кинопремии "Золотой орел" в 2019 году.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:10

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