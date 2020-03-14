Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник лучше выбрать для домашнего использования

"Стоимость инфракрасного градусника намного больше обычного. При соотношении цены и точности измерения лучше приобрести электронный термометр. Он дольше прослужит и является более надежным. Однако некоторые люди не доверяют электронике. Такое явление часто встречается, однако такое измерение температуры – одно из самых точных на данный момент", – утверждает специалист.

"Стоит отказаться от использования ртутного градусника в обычной жизни. Он, несомненно, точный, но всё же опасный. Его применение может быть небезопасным для жизни. Благодаря использованию электронного термометра можно получить более точные показания", – сообщил Владимир Хорошев.





Для предотвращения распространения коронавируса в России на рабочих местах используют инфракрасные градусники для измерения температуры сотрудников. Врач Владимир Хорошев рассказал, стоит ли покупать подобный термометр для домашнего применения.Многие люди в домашних условиях используют обычные ртутные термометры. Его можно считать точным, однако с ним необходимо обращаться аккуратно, из-за опасного вещества, содержащегося внутри.