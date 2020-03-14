Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник лучше выбрать для домашнего использования
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как правильно выбрать градусник для максимально точного и безопасного измерения температуры. Он сообщил, что для использования в домашних условиях отлично подойдёт электронный термометр.
Для предотвращения распространения коронавируса в России на рабочих местах используют инфракрасные градусники для измерения температуры сотрудников. Врач Владимир Хорошев рассказал, стоит ли покупать подобный термометр для домашнего применения.
Многие люди в домашних условиях используют обычные ртутные термометры. Его можно считать точным, однако с ним необходимо обращаться аккуратно, из-за опасного вещества, содержащегося внутри.
Для предотвращения распространения коронавируса в России на рабочих местах используют инфракрасные градусники для измерения температуры сотрудников. Врач Владимир Хорошев рассказал, стоит ли покупать подобный термометр для домашнего применения.
"Стоимость инфракрасного градусника намного больше обычного. При соотношении цены и точности измерения лучше приобрести электронный термометр. Он дольше прослужит и является более надежным. Однако некоторые люди не доверяют электронике. Такое явление часто встречается, однако такое измерение температуры – одно из самых точных на данный момент", – утверждает специалист.
Многие люди в домашних условиях используют обычные ртутные термометры. Его можно считать точным, однако с ним необходимо обращаться аккуратно, из-за опасного вещества, содержащегося внутри.
"Стоит отказаться от использования ртутного градусника в обычной жизни. Он, несомненно, точный, но всё же опасный. Его применение может быть небезопасным для жизни. Благодаря использованию электронного термометра можно получить более точные показания", – сообщил Владимир Хорошев.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:00