АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом: «Ни меня, ни детей никто не бил»

Известия о возможном разводе популярного рэп-исполнителя Джигана и его супруги Оксаны Самойловой в последние дни активно обсуждаются поклонниками. Между тем, сама модель решилась внести некоторую ясность в эту неприятную историю и рассказать, что музыкант никогда не бил ни ее саму, ни их общих детей.
Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом: «Ни меня, ни детей никто не бил»

В последние дни пресса приписала знаменитому исполнителю все возможные грехи и пестрит заголовками о том, что рэпер Джиган, оказавшийся на реабилитации в психиатрической клинике, изменял супруге, принимал запрещенные вещества и даже избавил жену и детей.

В связи с этим Оксана Самойлова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором внесла некоторую ясность в происходящее. По словам девушки, в любой другой ситуации она бы просто промолчала, но в этот раз события разворачиваются в публичной плоскости, поэтому она вынуждена дать кое-какие комментарии.
«Прежде всего, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил. Кроме того, никого родительских прав я лишать не планирую. Что бы там не говорили, но я сейчас должна помочь отцу своих детей выбраться из беды. А что будет потом – я не знаю», - написала Самойлова в своей недавней публикации, сопроводив пост фотографией с недавно родившимся сыном и поблагодарив поклонников за сопереживания и поддержку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Пятница 13-го»: Актриса Стася Милославская повредила ногу во время…
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какой градусник лучше выбрать для домашнего…
Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом: «Ни меня, ни детей никто не…
Певица Рита Дакота намерено скрывает личную жизнь от поклонников: «Один процент…
Настасья Самбурская оскорбила российских военных: «Не способен себе портки…
Анастасия Волочкова провела вечер в компании друзей рядом с вазами с сухим…
Медики назвали тяжелые последствия после…
«Сделала МРТ»: Певицу Ольгу Бузову напугал диагноз…
Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров…
Павел Прилучный заинтриговал поклонников своим возможным участием в шоу…
Юлия Такшина считает, что дети не должны страдать от проблем в отношениях между…
Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается чувство…
Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол в стиле агента…
«Умные» часы Oppo Watch для Android появятся в Европе в этом…
Медики: Зараженный коронавирусом пациент наиболее опасен для окружающих на ранней стадии…
Любовь Успенская рассказала, что ее дочь в США продолжают преследовать…
Компания Samsung будет производить новое поколение дисплеев вместо…
Экс-жену Александра Кержакова Милану Тюльпанову могут лишить родительских прав из-за участия в…
Экс-возлюбленная Джигана рассказала о его ревности и постоянных…
В Сети обнародован тизер кроссовера ABT Audi…
“Он бы сразу убивал”: Оксана Самойлова страдала от сильной ревности со стороны…
Беспроводные наушники-вкладыши Momentum True Wireless 2 обеспечат пользователям 28 часов бесперебойной…
“Прямо дедуля”: Похудевший звезда “Сватов” Анатолий Васильев разочаровал поклонников постаревшим…
Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных…
Стало известно, как взаимосвязаны группа крови и сексуальность…
«Люди сопереживают»: Концертный директор назвал причину аншлагов на концертах…
Представлены мини-ПК Meta U с пассивным охлаждением и процессорами Intel Whiskey…
«Мучит душу и совесть»: Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах с годовалым внуком на…
Просмотреть все новости