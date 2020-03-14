Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом: «Ни меня, ни детей никто не бил»

«Прежде всего, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил. Кроме того, никого родительских прав я лишать не планирую. Что бы там не говорили, но я сейчас должна помочь отцу своих детей выбраться из беды. А что будет потом – я не знаю», - написала Самойлова в своей недавней публикации, сопроводив пост фотографией с недавно родившимся сыном и поблагодарив поклонников за сопереживания и поддержку.

В последние дни пресса приписала знаменитому исполнителю все возможные грехи и пестрит заголовками о том, что рэпер Джиган, оказавшийся на реабилитации в психиатрической клинике, изменял супруге, принимал запрещенные вещества и даже избавил жену и детей.В связи с этим Оксана Самойлова опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором внесла некоторую ясность в происходящее. По словам девушки, в любой другой ситуации она бы просто промолчала, но в этот раз события разворачиваются в публичной плоскости, поэтому она вынуждена дать кое-какие комментарии.