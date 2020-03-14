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Певица Рита Дакота намерено скрывает личную жизнь от поклонников: «Один процент радости»

Рита Дакота призналась, что намерено скрывает личную жизнь от поклонников, сообщив об этом в комментариях на своей странице в Instagram. По словам российской певицы, она делится всего «одним процентом радости», чтобы вдохновить других.
Певица Рита Дакота намерено скрывает личную жизнь от поклонников: «Один процент радости»

30-летняя автор-исполнитель и бывшая участница «Фабрики звезд» опубликовала на странице своего блога короткий видеоролик, на котором целует своего нынешнего возлюбленного – клипмейкера и модель Федора Белогая. В подписи к посту она обратилась к подписчикам с вопросом: «а как ваша весна?». В ответ некоторые недоброжелатели упрекнули Риту Дакоту, будто она «выставляет все напоказ, а счастье любит тишину», подразумевая развод с Владом Соколовским.

Популярная исполнительница тактично ответила на комментарии с подтекстом, отметив, что на самом деле люди в ее виртуальном окружении видят всего лишь «один процент радости», в то время, как остальные 99% остаются за кадром. Более того, основная причина расставания с бывшим супругом, на которую намекали критики, не заключалась в публичности пары.

Как известно, на проекте «Фабрика звезд» Рита Дакота познакомилась с музыкантом, ставшим ее мужем в 2015 году. Однако через 3 года брак артистов распался из-за предательства Влада Соколовского. Тем не менее, бывшие супруги сохранили приятельские отношения ради общей дочери Мии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:44

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