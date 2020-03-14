Анастасия Волочкова провела вечер в компании друзей рядом с вазами с сухим льдом





В своём микроблоге Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, на котором запечатлела эффектный ужин в компании друзей. На кадрах можно заметить огромную вазу, которая стоит в центре стола, и из неё распространяется пар от сухого льда. Танцовщица с восторгом комментирует происходящее. Поклонники балерины принялись высказывать своё мнение по этому поводу.Некоторые подписчики раскритиковали её за неосторожное обращение с сухим льдом, напомнив о недавних печальных последствиях вечеринки по случаю дня рождения одного из блогеров. Кроме того, фолловеры не оценили «пьяный голос» Волочковой, и то, что видео сопровождается хештегом «русский балет».- прокомментировали публикацию подписчики балерины.