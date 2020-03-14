Анастасия Волочкова провела вечер в компании друзей рядом с вазами с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала, как провела вечер пятницы в компании друзей, поделившись отчетом из ресторана. Однако внимание поклонников привлекло использование сухого льда, вазы с которым стояли на столе.
В своём микроблоге Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, на котором запечатлела эффектный ужин в компании друзей. На кадрах можно заметить огромную вазу, которая стоит в центре стола, и из неё распространяется пар от сухого льда. Танцовщица с восторгом комментирует происходящее. Поклонники балерины принялись высказывать своё мнение по этому поводу.
Некоторые подписчики раскритиковали её за неосторожное обращение с сухим льдом, напомнив о недавних печальных последствиях вечеринки по случаю дня рождения одного из блогеров. Кроме того, фолловеры не оценили «пьяный голос» Волочковой, и то, что видео сопровождается хештегом «русский балет». «Опять сухой лёд? Мало происшествия, которое не так давно произошло?», «Обычный поход в ресторан. В пятницу многие так отдыхают. Что тут такого, чтобы это выставлять? Детский сад какой-то», «Стоит вести себя приличнее. Вы же представляете русский балет», - прокомментировали публикацию подписчики балерины.
В своём микроблоге Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, на котором запечатлела эффектный ужин в компании друзей. На кадрах можно заметить огромную вазу, которая стоит в центре стола, и из неё распространяется пар от сухого льда. Танцовщица с восторгом комментирует происходящее. Поклонники балерины принялись высказывать своё мнение по этому поводу.
Некоторые подписчики раскритиковали её за неосторожное обращение с сухим льдом, напомнив о недавних печальных последствиях вечеринки по случаю дня рождения одного из блогеров. Кроме того, фолловеры не оценили «пьяный голос» Волочковой, и то, что видео сопровождается хештегом «русский балет». «Опять сухой лёд? Мало происшествия, которое не так давно произошло?», «Обычный поход в ресторан. В пятницу многие так отдыхают. Что тут такого, чтобы это выставлять? Детский сад какой-то», «Стоит вести себя приличнее. Вы же представляете русский балет», - прокомментировали публикацию подписчики балерины.