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Медики назвали тяжелые последствия после коронавируса

Пациенты, которые излечились от нового коронавируса, могут впоследствии страдать от одышки, ухудшения работы легких и других осложнений. С таким заявлением выступили представители медицинского департамента Гонконга.
Медики назвали тяжелые последствия после коронавируса

Вывод гонконгских медиков основан на исследовании, проведенном с участием 12 уже выздоровевших людей. Как рассказал руководитель местного центра инфекционных заболеваний, двое из трех переболевших коронавирусом пациентов сталкиваются с осложнениями, из-за чего оказываются больше не способными делать то, что могли делать прежде. «Они начинают задыхаться при быстрой ходьбе. У некоторых фиксируется 20-30-процентное снижение функции легких», - утверждается в сообщении.

Кроме того, проведенная некоторым пациентам томография легких позволила врачам выявить в органе признаки, которые очень схожи с так называемым «симптомом матового стекла», который является важным признаком повреждения внутренних органов.

Также отмечается, что указанные пациенты в будущем будут обследованы дополнительно, что позволит точнее установить степень ослабления их легочной функции, после чего медики планируют назначить им соответствующие физиотерапевтические процедуры, которые помогут укрепить легкие и вернуть их состояние в норму.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:22

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