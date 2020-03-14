Медики назвали тяжелые последствия после коронавируса





Вывод гонконгских медиков основан на исследовании, проведенном с участием 12 уже выздоровевших людей. Как рассказал руководитель местного центра инфекционных заболеваний, двое из трех переболевших коронавирусом пациентов сталкиваются с осложнениями, из-за чего оказываются больше не способными делать то, что могли делать прежде. «Они начинают задыхаться при быстрой ходьбе. У некоторых фиксируется 20-30-процентное снижение функции легких», - утверждается в сообщении.Кроме того, проведенная некоторым пациентам томография легких позволила врачам выявить в органе признаки, которые очень схожи с так называемым «симптомом матового стекла», который является важным признаком повреждения внутренних органов.Также отмечается, что указанные пациенты в будущем будут обследованы дополнительно, что позволит точнее установить степень ослабления их легочной функции, после чего медики планируют назначить им соответствующие физиотерапевтические процедуры, которые помогут укрепить легкие и вернуть их состояние в норму.