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Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров Microsoft

Создатель и акционер Microsoft Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров компании. По словам американского предпринимателя, он намерен уделять больше времени благотворительности, включая всемирное здравоохранение.
Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров Microsoft

В пятницу, 13-го марта 2020 года телеканал CNBC сообщил о решении самого богатого человек планеты по версии журнала Forbes до 2016 года и создателя всемирно известного концерна Microsoft. Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали одну из крупнейших трансляционных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники в январе 1975 года. Несмотря на разногласия, руководители не прекращали совместное сотрудничество, вплоть до марта 2020 года.

Согласно официальному заявлению 64-летнего Билла Гейтса, он покидает не только совет директоров Microsoft, но и холдинг Berkshire Hathaway, который управляет GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railwa и другими концернами. Решение об отставке американский бизнесмен объяснил желанием посвятить больше времени благотворительным проектам, как здравоохранение и развитие образования в странах Европы и США.

Как известно, Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на филантропическую деятельность. Например, в январе 2020 года он выделил 10 миллионов долларов на оперативное купирование эпидемии коронавируса.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:07

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