Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров Microsoft





В пятницу, 13-го марта 2020 года телеканал CNBC сообщил о решении самого богатого человек планеты по версии журнала Forbes до 2016 года и создателя всемирно известного концерна Microsoft. Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали одну из крупнейших трансляционных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники в январе 1975 года. Несмотря на разногласия, руководители не прекращали совместное сотрудничество, вплоть до марта 2020 года.Согласно официальному заявлению 64-летнего Билла Гейтса, он покидает не только совет директоров Microsoft, но и холдинг Berkshire Hathaway, который управляет GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railwa и другими концернами. Решение об отставке американский бизнесмен объяснил желанием посвятить больше времени благотворительным проектам, как здравоохранение и развитие образования в странах Европы и США.Как известно, Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на филантропическую деятельность. Например, в январе 2020 года он выделил 10 миллионов долларов на оперативное купирование эпидемии коронавируса.