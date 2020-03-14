Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров Microsoft
Создатель и акционер Microsoft Билл Гейтс заявил об уходе из совета директоров компании. По словам американского предпринимателя, он намерен уделять больше времени благотворительности, включая всемирное здравоохранение.
В пятницу, 13-го марта 2020 года телеканал CNBC сообщил о решении самого богатого человек планеты по версии журнала Forbes до 2016 года и создателя всемирно известного концерна Microsoft. Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали одну из крупнейших трансляционных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники в январе 1975 года. Несмотря на разногласия, руководители не прекращали совместное сотрудничество, вплоть до марта 2020 года.
Согласно официальному заявлению 64-летнего Билла Гейтса, он покидает не только совет директоров Microsoft, но и холдинг Berkshire Hathaway, который управляет GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railwa и другими концернами. Решение об отставке американский бизнесмен объяснил желанием посвятить больше времени благотворительным проектам, как здравоохранение и развитие образования в странах Европы и США.
Как известно, Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на филантропическую деятельность. Например, в январе 2020 года он выделил 10 миллионов долларов на оперативное купирование эпидемии коронавируса.
В пятницу, 13-го марта 2020 года телеканал CNBC сообщил о решении самого богатого человек планеты по версии журнала Forbes до 2016 года и создателя всемирно известного концерна Microsoft. Билл Гейтс и его друг Пол Аллен основали одну из крупнейших трансляционных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники в январе 1975 года. Несмотря на разногласия, руководители не прекращали совместное сотрудничество, вплоть до марта 2020 года.
Согласно официальному заявлению 64-летнего Билла Гейтса, он покидает не только совет директоров Microsoft, но и холдинг Berkshire Hathaway, который управляет GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railwa и другими концернами. Решение об отставке американский бизнесмен объяснил желанием посвятить больше времени благотворительным проектам, как здравоохранение и развитие образования в странах Европы и США.
Как известно, Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на филантропическую деятельность. Например, в январе 2020 года он выделил 10 миллионов долларов на оперативное купирование эпидемии коронавируса.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:07