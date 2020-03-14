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«Сделала МРТ»: Певицу Ольгу Бузову напугал диагноз врача

Телеведущая Ольга Бузова на фоне стресса заработала проблемы со здоровьем.
«Сделала МРТ»: Певицу Ольгу Бузову напугал диагноз врача

Ведущую скандального телешоу и певицу Ольгу Бузову знают, как трудолюбивого человека. Она успевает вести телепроект «Дом-2», записывает на студии песни, снимает клипы, ездит в гастрольные туры. Наравне с этим она успевает заниматься личной жизнью, звезда состоит в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном. По словам Ольги, времени у неё остаётся только на сон.

В результате стрессов, напряженной работы и перелетов у Ольги начались серьезные проблемы со здоровьем. Она была вынуждена искать помощи у врачей, которые направили её на МРТ. Полученные результаты расстроили певицу.

По словам Бузовой, её подвёл российский менталитет. Она решила обратиться к врачам, когда буквально не смогла встать. Ольга не стала раскрывать подробности диагноза, но сообщила, что у неё серьёзные проблемы со спиной, и врачи прописали ей физический покой.

Ольга Бузова не собирается отменять ближайшие концерты, но извиняется перед поклонниками, что не сможет там показать былой физической активности.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:14

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