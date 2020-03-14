«Сделала МРТ»: Певицу Ольгу Бузову напугал диагноз врача





Ведущую скандального телешоу и певицу Ольгу Бузову знают, как трудолюбивого человека. Она успевает вести телепроект «Дом-2», записывает на студии песни, снимает клипы, ездит в гастрольные туры. Наравне с этим она успевает заниматься личной жизнью, звезда состоит в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном. По словам Ольги, времени у неё остаётся только на сон.В результате стрессов, напряженной работы и перелетов у Ольги начались серьезные проблемы со здоровьем. Она была вынуждена искать помощи у врачей, которые направили её на МРТ. Полученные результаты расстроили певицу.По словам Бузовой, её подвёл российский менталитет. Она решила обратиться к врачам, когда буквально не смогла встать. Ольга не стала раскрывать подробности диагноза, но сообщила, что у неё серьёзные проблемы со спиной, и врачи прописали ей физический покой.Ольга Бузова не собирается отменять ближайшие концерты, но извиняется перед поклонниками, что не сможет там показать былой физической активности.