Павел Прилучный заинтриговал поклонников своим возможным участием в шоу «Холостяк»
Известный актер театра и кино Павел Прилучный снова оказался в центре внимания широкой публики. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фото, которое, как считают фанаты, явно намекает на возможное участие артиста в популярном реалити «Холостяк».
Теперь, уверены поклонники, Прилучный явно заботится поисками новой спутницы, фактически не успев окончательно развестись со своей супругой Агатой Муцениеце. При этом публикация актера в соцсети представлена даже не в виде фото, а в виде GIF-анимированной картинки, на которой артист сидит на полу, держа в руках розу, очень похожую на ту, которую холостяки из уже упомянутого реалити-шоу дарят участницам проекта. Именно это и натолкнуло подписчиков на соответствующие мысли, которыми они сразу же поделились в комментариях к посту.
«Это заставка к новому сезону Холостяка», «Неожиданный поворот», «Мы так понимаем, следующий "Холостяк" будет с вами», - пишут пользователи. Впрочем, отвечать на эти вопросы Павел Прилучный не стал, решив, похоже, сохранить интригу до последнего момента.
Теперь, уверены поклонники, Прилучный явно заботится поисками новой спутницы, фактически не успев окончательно развестись со своей супругой Агатой Муцениеце. При этом публикация актера в соцсети представлена даже не в виде фото, а в виде GIF-анимированной картинки, на которой артист сидит на полу, держа в руках розу, очень похожую на ту, которую холостяки из уже упомянутого реалити-шоу дарят участницам проекта. Именно это и натолкнуло подписчиков на соответствующие мысли, которыми они сразу же поделились в комментариях к посту.
«Это заставка к новому сезону Холостяка», «Неожиданный поворот», «Мы так понимаем, следующий "Холостяк" будет с вами», - пишут пользователи. Впрочем, отвечать на эти вопросы Павел Прилучный не стал, решив, похоже, сохранить интригу до последнего момента.