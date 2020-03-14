Павел Прилучный заинтриговал поклонников своим возможным участием в шоу «Холостяк»

Теперь, уверены поклонники, Прилучный явно заботится поисками новой спутницы, фактически не успев окончательно развестись со своей супругой Агатой Муцениеце. При этом публикация актера в соцсети представлена даже не в виде фото, а в виде GIF-анимированной картинки, на которой артист сидит на полу, держа в руках розу, очень похожую на ту, которую холостяки из уже упомянутого реалити-шоу дарят участницам проекта. Именно это и натолкнуло подписчиков на соответствующие мысли, которыми они сразу же поделились в комментариях к посту.«Это заставка к новому сезону Холостяка», «Неожиданный поворот», «Мы так понимаем, следующий "Холостяк" будет с вами», - пишут пользователи. Впрочем, отвечать на эти вопросы Павел Прилучный не стал, решив, похоже, сохранить интригу до последнего момента.