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Юлия Такшина считает, что дети не должны страдать от проблем в отношениях между родителями

Юлия Такшина призналась, что прошла очень непростой период после расставания с Григорием Антипенко. Она считает, что дети не должны страдать от проблем в отношениях между родителями.

Юлия Такшина воспитывает двоих сыновей - 10-летнего Федора и 12-летнего Ивана. После расставания с Григорием Антипенко ей пришлось очень сложно, однако она смогла сохранить хорошие отношения с актёром ради детей. Актриса уверена, что бы не произошло между родителями, это их личное дело, и никто не должен от этого страдать. Модель признаётся, она не может жить в негативной обстановке и для принятия ситуации необходимо проявить гибкость: принять, простить и отпустить. В итоге после этого всё налаживается. Для того, чтобы пережить болезненное расставание, Такшина обратилась к религии. Всем, кто переживает разрыв, она рекомендует не погружаться в негатив, а стремиться наладить общение с человеком, находившимся когда-то рядом.

Танцовщица также добавляет, все ответы на какие-либо вопросы можно найти либо в Евангелие, либо в классической литературе. Человек выбирает самостоятельно продолжать жить с негативным настроем, либо постараться найти общие точки соприкосновения и много разговаривать, высказывая свои чувства и ожидания.

На данный момент Юлия Такшина очень много времени уделяет работе. Она также успевает воспитывать детей. Актриса признаётся, в данном процессе ей чаще всего хочется проявить нежность, поскольку быть строгим должен папа. Модель стремится воспитывать в детях желание к проявлению чувств, тогда у них будет правильное отношение к людям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:50

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