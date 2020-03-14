Nokia 6.2 получит ударопрочный чехол в стиле агента «007»
Смартфоны Nokia, которые выпускаются китайской компанией HMD Global, в новом фильме о спецагенте Джеймсе Бонде станут настоящими шпионскими гаджетами. Именно по этой причине компания решила выпустить для них особенный «мерч» в стиле боевика об агенте «007».
Не так давно в Сети появился тизер, на котором демонстрировался готовящийся к серийному производству смартфон Nokia 8.2 5G, позднее же стало известно о том, что некоторые из уже существующих устройств бренда могут получить специальные аксессуары. К примеру, модель Nokia 6.2 планируют укомплектовать ударопрочным чехлом из кевлара. Кроме того, на задней стенке специального чехла будет размещен стилизованный логотип в виде надписи «007», а на боковой грани аксессуара появится гравировка «007 spesial edition». Пока не известно, будет ли этот чехол продаваться отдельно или поступит в комплекте с ограниченной партией новых смартфонов. Эксперты лишь отмечают, что внешне изделие действительно выглядит весьма прочным.
Стоит отметить, что премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать», к которой и приурочена специальная линейка, создатели решили перенести на ноябрь 2020 года. Впрочем, на выпуск специальных версий смартфонов и аксессуаров от HMD Global это повлиять не должно.
Не так давно в Сети появился тизер, на котором демонстрировался готовящийся к серийному производству смартфон Nokia 8.2 5G, позднее же стало известно о том, что некоторые из уже существующих устройств бренда могут получить специальные аксессуары. К примеру, модель Nokia 6.2 планируют укомплектовать ударопрочным чехлом из кевлара. Кроме того, на задней стенке специального чехла будет размещен стилизованный логотип в виде надписи «007», а на боковой грани аксессуара появится гравировка «007 spesial edition». Пока не известно, будет ли этот чехол продаваться отдельно или поступит в комплекте с ограниченной партией новых смартфонов. Эксперты лишь отмечают, что внешне изделие действительно выглядит весьма прочным.
Стоит отметить, что премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать», к которой и приурочена специальная линейка, создатели решили перенести на ноябрь 2020 года. Впрочем, на выпуск специальных версий смартфонов и аксессуаров от HMD Global это повлиять не должно.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:30