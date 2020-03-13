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«Мучит душу и совесть»: Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах с годовалым внуком на руках

Российская киноактриса Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах в личной записи на странице в сети Instagram. Как мама и бабушка, воспитывающая годовалого внука, она написала, что боль за недуг ребенка всю жизнь «мучит душу и совесть».
«Мучит душу и совесть»: Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах с годовалым внуком на руках

Заслуженная артистка Российской Федерации более двадцати лет развивается в своей профессиональной деятельности, сыграв более 45-ти ролей в отечественном кино. Кроме того, последние 2 года имя Марии Шукшиной регулярно встречалось в контексте громкого конфликта между ее сыном Макаром Касаткиным и его возлюбленной Фрейей Зильберт. По словам актрисы, больше всего она переживала за маленького внука. Однако, в конце концов, разбирательства утихли и 52-летняя бабушка вернула годовалого Марка, воспитанием которого занимается лично.

В недавней публикации Мария Шукшина откровенно поделилась своими чувствами, уже год не покидающими ее после съемок в фильме «Зайку бросила». По словам актрисы, она полностью погрузилась в роль и характер своей героини – мамы мальчика-аутиста. Несмотря на то, что она «старается поскорее выскочить из образа, он до сих пор не покидает ее». Артистка написала, что боль за болезнь ребенка мучит душу родителей всю жизнь и «без остатка».

Пост с откровениями Марии Шукшиной был посвящен программе «Лыжи мечты», которая занимается реабилитацией особенных малышей и подростков с аутизмом. Актриса призвала всех неравнодушных присоединится к волонтерам и помочь, «кто чем может».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:14

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