Компания Vivo планирует выпустить суперлёгкий 5G смартфон S6 массой меньше 200 грамм





На данный момент производители мобильных устройств делают смартфоны более громоздкими, используя при этом пластмассу и стекло, однако тонкую и аккуратную модель найти очень не легко, так как пользователи эксплуатируют их в том числе для просмотра видео и компьютерных игр, что в итоге приводит к применению больших дисплеев. Ожидается, Vivo S6 будет массой от 100 до 200 грамм, гаджет должен быть удобным для ношения во время путешествий, когда вес имеет большое значение.Предполагается, новое устройство оснастят поддержкой сетей 5G. В комплектацию войдёт зарядное устройство ёмкостью 18 Вт. Специалисты отмечают, новый аппарат оснастят процессором Snapdragon 765G, MediaTek Dimensity или Exynos 980. Компания Vivo предпочитает не подтверждать и не опровергать информацию о снабжении Vivo S6.Стоит отметить, на данный момент смартфоны, при производстве которых используется металл, не пользуются большой популярностью по причине большой массы и больших расходов. Новая модель Vivo S6 объединит в себе надёжность и сверхлёгкость, однако информация о том, что для этого потребуется, пока не разглашается.