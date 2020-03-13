АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Компания Vivo планирует выпустить суперлёгкий 5G смартфон S6 массой меньше 200 грамм

Компания Vivo планирует выпустить суперлёгкий 5G смартфон S6, масса которого будет составлять меньше 200 грамм. На данный момент не известно, за счет чего производитель добьётся необходимых характеристик и веса.

На данный момент производители мобильных устройств делают смартфоны более громоздкими, используя при этом пластмассу и стекло, однако тонкую и аккуратную модель найти очень не легко, так как пользователи эксплуатируют их в том числе для просмотра видео и компьютерных игр, что в итоге приводит к применению больших дисплеев. Ожидается, Vivo S6 будет массой от 100 до 200 грамм, гаджет должен быть удобным для ношения во время путешествий, когда вес имеет большое значение.

Предполагается, новое устройство оснастят поддержкой сетей 5G. В комплектацию войдёт зарядное устройство ёмкостью 18 Вт. Специалисты отмечают, новый аппарат оснастят процессором Snapdragon 765G, MediaTek Dimensity или Exynos 980. Компания Vivo предпочитает не подтверждать и не опровергать информацию о снабжении Vivo S6.

Стоит отметить, на данный момент смартфоны, при производстве которых используется металл, не пользуются большой популярностью по причине большой массы и больших расходов. Новая модель Vivo S6 объединит в себе надёжность и сверхлёгкость, однако информация о том, что для этого потребуется, пока не разглашается.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мучит душу и совесть»: Мария Шукшина рассказала о детях-аутистах с годовалым внуком на…
Наставник солиста Little Big Ильи Прусикина Михаил Курочка о песне группы для “Евровидения”: "Композиция соответствует формату…
Компания Apple планирует оснастить настольные компьютеры iMac…
Компания Vivo планирует выпустить суперлёгкий 5G смартфон S6 массой меньше 200…
Блогер вышла на улицу Нью-Йорка в купальнике ради борьбы с…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня прошла опасный обряд в джунглях ради…
«Мне уже лучше, иду на поправку!»: Джиган в реабилитационном центре продемонстрировал свою физическую…
Новый Hyundai Elantra получит «заряженную» N-версию с 275-сильным…
Медики перечислили главные полезные свойства витамина…
Ученые: Восьмимесячные дети знают основы…
«Цвет настроения желтый»: Дочь Филиппа Киркорова опубликовала фото в папином…
Эксперты назвали самые интересные новинки несостоявшегося автосалона в …
На видео показали новейший разведывательный вертолет…
Врачи рассказали, как самостоятельно обнаружить признаки коронавируса в организме…
В семейство смартфонов Huawei P40 войдет топовая версия Pro Premium…
На Мальдивах заработал первый в мире отель для карантина…
Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых…
Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от…
Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский…
Хабиб Нурмагомедов о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном: "Этого никто предсказать не…
Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на…
Диетолог рассказала о четырёх специях, помогающих поправиться при простудном…
ВОЗ: Европа является центром пандемии…
Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little…
В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным…
Андрей Белоусов назвал нефть по 35 долларов “новой устойчивой…
На параде Победы 9 мая впервые появятся новейшие танки…
Джиган публично признался Оксане Самойловой в любви после…
Просмотреть все новости