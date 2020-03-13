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Блогер вышла на улицу Нью-Йорка в купальнике ради борьбы с коронавирусом

Саманта Гэнгвер, блогер из США, вышла на улицу Нью-Йорка раздетой - в одном купальнике и респираторе. Девушка, которая активно ведет микроблог в Instagram, таким образом решила бороться с коронавирусом, распространяемым по миру.
Блогер вышла на улицу Нью-Йорка в купальнике ради борьбы с коронавирусом

На Таймс-Сквер оголенная Саманта Гэнгвер вышла с плакатом, в котором она призывает мыть руки. Американский блогер отметила, что у нее достаточное количество фолловеров, поэтому она обязана делиться контентом, который важен. Модель призвала подписчиков не скупать туалетную бумагу и маски, а просто не прикасаться к своему лицу и почаще мыть руки.

В Instagram на Саманту Гэнгвер подписаны свыше 50 тысяч фолловеров. Блогер часто радует своих подписчиков откровенными снимками в купальнике или нижнем белье.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:52

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