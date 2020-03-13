Блогер вышла на улицу Нью-Йорка в купальнике ради борьбы с коронавирусом

На Таймс-Сквер оголенная Саманта Гэнгвер вышла с плакатом, в котором она призывает мыть руки. Американский блогер отметила, что у нее достаточное количество фолловеров, поэтому она обязана делиться контентом, который важен. Модель призвала подписчиков не скупать туалетную бумагу и маски, а просто не прикасаться к своему лицу и почаще мыть руки.В Instagram на Саманту Гэнгвер подписаны свыше 50 тысяч фолловеров. Блогер часто радует своих подписчиков откровенными снимками в купальнике или нижнем белье.