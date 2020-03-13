Звезда «Дом-2» Виктория Боня прошла опасный обряд в джунглях ради беременности

Некоторое время Виктория Боня отсутствовала в Сети. Более того, девушка удалила свой личный Instagram, сама отправилась в Перу, где прошла специальный обряд. Известно, что Виктория была там в изоляции от всех современных привилегий, а также пила напиток под названием аяваска, который якобы обладает магическими свойствами.Сама Боня утверждает, что эту жидкость употребляют многие влиятельные люди, которые хотят очистить свое тело, а также душу.Однако далеко не все согласны с тем, что стоит пить подозрительные напитки ради того, чтобы суметь зачать ребенка. Психотерапевт Диана Генварская отметила, что не стоит повторять за Викторией, так как подобные эксперименты могут серьезно угрожать здоровью. Более того, Диана говорит, что и экс-участница телестройки не должна пропагандировать подобные обряды, а в противном случае все жертвы будут на ее совести.Против употребления аяваски выступил и главный нарколог страны Евгений Брюн, который утверждает, что после такого обряда часто приходится проходить лечение в клинике, так как может быть вызван шизофреноподобный психоз.Виктория Боня слушать же никого не захотела и сказала, что к подобной практике люди уже прибегают 10 лет, и она верит, что у нее будет все хорошо.