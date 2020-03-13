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«Цвет настроения желтый»: Дочь Филиппа Киркорова опубликовала фото в папином стиле

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала оригинальное фото в личном блоге Instagram. Пользователи Сети отметили родственную схожесть звездной наследницы со своим отцом не только чертами лица, но и «цветным настроением».
«Цвет настроения желтый»: Дочь Филиппа Киркорова опубликовала фото в папином стиле

52-летний российский эстрадный певец также является счастливым отцом 8-ми летней дочери Аллы-Виктории и 7-ми летнего сына Мартина-Кристина. О рождении первого и второго ребенка артист торжественно сообщал во время больших концертов. В одном из интервью Филипп Киркоров рассказал, что считает детей своим главным достижением и смыслом жизни.

Несмотря на юный возраст, Алла-Виктория активно развивает свой блог в Instagram и регулярно публикует оригинальные снимки с разных мероприятий и профессиональных фотосессий. В недавней публикации звездная дочь предстала перед поклонниками в образе «принцессы веснушек». Маленькая модель позирует на ярко-желтом фоне в джинсовой куртке с розовым декором на воротнике, накладными косичками в прическе и нарисованными точечками на лице.

Пользователи Сети всего за сутки после публикации оставили более сотни комментариев с комплиментами, адресованными «принцессе веснушек». Некоторые написали, что Алла-Виктория - «маленькая копия отца», и это заметно не только «по глазам, но и по цветному настроению».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:41

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