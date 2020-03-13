«Цвет настроения желтый»: Дочь Филиппа Киркорова опубликовала фото в папином стиле

52-летний российский эстрадный певец также является счастливым отцом 8-ми летней дочери Аллы-Виктории и 7-ми летнего сына Мартина-Кристина. О рождении первого и второго ребенка артист торжественно сообщал во время больших концертов. В одном из интервью Филипп Киркоров рассказал, что считает детей своим главным достижением и смыслом жизни.Несмотря на юный возраст, Алла-Виктория активно развивает свой блог в Instagram и регулярно публикует оригинальные снимки с разных мероприятий и профессиональных фотосессий. В недавней публикации звездная дочь предстала перед поклонниками в образе «принцессы веснушек». Маленькая модель позирует на ярко-желтом фоне в джинсовой куртке с розовым декором на воротнике, накладными косичками в прическе и нарисованными точечками на лице.Пользователи Сети всего за сутки после публикации оставили более сотни комментариев с комплиментами, адресованными «принцессе веснушек». Некоторые написали, что Алла-Виктория - «маленькая копия отца», и это заметно не только «по глазам, но и по цветному настроению».