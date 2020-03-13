На видео показали новейший разведывательный вертолет Ка-31Р





Как уточняется, диапазон локаторов Ка-31Р таков, что можно полностью просмотреть акваторию Чёрного моря. Системой распознавания мгновенно вычисляется любой объект, находящийся в воздухе или на воде. Благодаря таким вертолётам в разы становится проще патрулировать морские границы с воздуха. Аппаратурой выдаётся радиолокационная картина высочайшей четкости. Системой замечаются отдалённые цели, в то время как сама техника пребывает вне поля видимости объекта, за которым ведётся наблюдение. Оборудованием, установленным на Ка-31Р, не упускается ни единая мелочь, а целеуказание для удара ракетой напрямую выдаётся на главный командный пункт корабля.Ка-31Р является самым засекреченным из современных вертолётов отечественного производства. Ныне модель обкатывают опытные лётчики.