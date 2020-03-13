Ученые: Восьмимесячные дети знают основы грамматики
В издании Current Biology было опубликовано исследование, согласно которому восьмимесячные дети знают основы грамматики. Оказалось, что франкоговорящие дети способны отличить служебные слова от тех частей речи, где присутствуют глаголы, существительные и прилагательные.
По словам ученых, до того момента, когда малыш произнесет первое слово, он способен понять грамматические основы материнского языка. Три французских исследователя, которые работают в Интегративном центре когнитивной деятельности и неврологии, организовали проведение эксперимента. В нем были задействованы 175 восьмимесячных малышей. Ученые познакомили их с искусственным простым языком.
Дети понимали, что служебные слова они слышат чаще, так как они расположены в материнском языке перед частями речи. При этом участники эксперимента без особого интереса реагировали на новые служебные слова. Ученые дали оценку предпочтениям малышей на основе того, как продолжительно они смотрели на изображения разнообразных слов.
По словам ученых, до того момента, когда малыш произнесет первое слово, он способен понять грамматические основы материнского языка. Три французских исследователя, которые работают в Интегративном центре когнитивной деятельности и неврологии, организовали проведение эксперимента. В нем были задействованы 175 восьмимесячных малышей. Ученые познакомили их с искусственным простым языком.
Дети понимали, что служебные слова они слышат чаще, так как они расположены в материнском языке перед частями речи. При этом участники эксперимента без особого интереса реагировали на новые служебные слова. Ученые дали оценку предпочтениям малышей на основе того, как продолжительно они смотрели на изображения разнообразных слов.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:43