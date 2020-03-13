Врачи рассказали, как самостоятельно обнаружить признаки коронавируса в организме человека





Врачи отмечают, что у заболевания есть основные симптомы, среди которых можно выделить сухой кашель, высокую температуру и затруднения с дыханием. Благодаря этому можно определить, что возникли проблемы с лёгкими. Но спустя некоторое время после проявления симптомов вируса там уже может начать образовываться фиброз, являющийся рубцовыми тканями, которые приводят к ухудшению дыхательной функции. В данном случае необходимо сразу же проконсультироваться у специалиста.Однако если симптомы отсутствуют, а возникают подозрения на наличие вирусной инфекции, тогда лучше провести диагностику самостоятельно. К тому же данный процесс следует проводить каждое утро. Необходимо сделать глубокий вдох и постараться задержать дыхание больше чем на 10 секунд. Если на выдохе не ощущается дискомфорт, стеснение или заложенность, то фиброза в лёгких, судя по всему, нет, а вследствие нет и коронавируса. Стоит отметить, что кроме подобной не сложной каждодневной самопроверки специалисты советуют очень хорошо мыть руки и пить много жидкости.