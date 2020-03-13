На Мальдивах заработал первый в мире отель для карантина коронавируса





Соответствующий отель находится на острове Виливару, от столицы Мальдив его отделяют лишь 24 км. На строительство заведения потратили всего десять дней. Там имеется обученный медперсонал, который будет вести наблюдение за больными коронавирусом бесплатно.Финансирование планируется осуществлять за счет правительства. При этом китайские СМИ указывают, что пациентам обеспечат обслуживание в стиле “luxury”.Отель насчитывает 30 номеров, где предусмотрена замкнутая система вентиляции, а также очистка воздуха. Кормить туристов с подозрением на COVID-19 будут три раза, питание подается в комнату. В каждом номере установлен ЖК-телевизор, порадует и укомплектованный мини-бар. При этом внешние контакты в гостинице находятся под запретом, включая общение между гостями.