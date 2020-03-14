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Любовь Успенская рассказала, что ее дочь в США продолжают преследовать журналисты

Любовь Успенская поссорилась с дочерью еще зимой, и та вынуждена была улететь в США. Однако, по словам певицы, для получения подробностей семейного конфликта Татьяну преследуют даже в другой стране.
Любовь Успенская рассказала, что ее дочь в США продолжают преследовать журналисты

Любовь Успенская пребывает в гастрольном туре по Дальнему Востоку, где и встретила свое 66-летие. Певица отпраздновала это событие небольшим застольем с членами коллектива. Громких торжеств не устраивала из-за случившегося публичного конфликта с дочерью.

Исполнительница поделилась, что после заявлений Татьяны о насилии со стороны матери на передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, все-таки приняла решение встать на защиту дочери от телевизионщиков и примириться с ней. Но такая попытка результатов не принесла. Дочь улетела в США к отцу, где и находится до этого времени. Однако Любовь Залмановна утверждает, что Татьяну преследуют и там, требуя от нее за большие деньги рассказа о подробностях семейного конфликта. По словам исполнительницы, такую информацию хотят получить немедленно, утверждая, что через несколько недель она уже будет неактуальной.

Любовь Успенская поделилась с журналистами, что не знает, как будет дальше, однако решила отпустить дочь и дать ей возможность жить по своему усмотрению.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:41

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