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Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых клеток

Группа ученых из центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса заявила, что лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых клеток. В рамках научной работы им удалось выяснить, что статины блокируют формирование ключевого белка злокачественных соединений, предотвращая процесс их распространения.
Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых клеток

В поисках новых и более эффективных методов лечения онкологии ученые глубоко изучили свойства ингибиторов и гиполипидемических препаратов. По словам автора научного анализа, наилучший показатель уничтожения мутированных клеток, представляющих опасность озлакачествления, был зафиксирован у статинов. Как выяснилось, они способны блокировать не только ферменты печени, провоцирующие избыток холестерина в крови, но и паталогический ген, деформирующий здоровые белки.

Ключевую роль в уникальном свойстве лекарств против атеросклероза играет питавастин, который буквально изменяет генетический код мутированных клеток, останавливая рост раковых опухолей. Профессор Люсиль Элизабет Хей отметила особую эффективность данной группы препаратов для лечения онкологии простаты у мужчин и дисплазии шейки матки у женщин.

Благодаря новым исследованиям ученые смогут в ближайшее время разработать экспериментальный метод лечения на основе статинов.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:24

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