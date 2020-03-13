Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от коронавируса

В новом видео ведущая программы “Жить здорово!” ответила на наиболее распространенные вопросы, касающиеся нового типа пневмонии. Она указал, что в Китае коронавирус официально пошел на спад, а в Европе центром его распространения остается Италия, которая своевременно не ограничила въезд на территорию страны граждан из КНР. Малышева обратила внимание, что обычные медицинские маски не способны защитить от COVID-19, носить их следует лишь тем, кто уже кашляет и чихает, чтобы минимизировать риск заразить других. Единственное эффективное решение, это специальные респираторы.Высказалась телеврач и о том, что наибольший процент смертности от коронавируса среди людей старше 80 лет. На фоне этого она рекомендует пристально следить за самочувствием пожилых родственников, на время пандемии ограничивая их контакты с другими. Малышева также выделила, что средняя ежедневная смертность от COVID-19 достигает 36 человек, тогда как при гриппе даже при распространении вакцинации умирают не менее 1,5 тысячи граждан. Малышева убеждена, что пока коронавирус нельзя считать наиболее опасной угрозой в мире, а боятся его, поскольку вирус новый и пока плохо изучен.