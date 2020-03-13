АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 самых экономически выгодных автомобилей на…
EUR 83.66 USD 74.03
Курс валют на 13.03.2020

Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от коронавируса

Елена Малышева заявила, что существует единственная надежная защита от китайского коронавируса. Оценить ситуацию с COVID-19 телеврач решила на своей странице в Instagram.
Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от коронавируса

В новом видео ведущая программы “Жить здорово!” ответила на наиболее распространенные вопросы, касающиеся нового типа пневмонии. Она указал, что в Китае коронавирус официально пошел на спад, а в Европе центром его распространения остается Италия, которая своевременно не ограничила въезд на территорию страны граждан из КНР. Малышева обратила внимание, что обычные медицинские маски не способны защитить от COVID-19, носить их следует лишь тем, кто уже кашляет и чихает, чтобы минимизировать риск заразить других. Единственное эффективное решение, это специальные респираторы.

Высказалась телеврач и о том, что наибольший процент смертности от коронавируса среди людей старше 80 лет. На фоне этого она рекомендует пристально следить за самочувствием пожилых родственников, на время пандемии ограничивая их контакты с другими. Малышева также выделила, что средняя ежедневная смертность от COVID-19 достигает 36 человек, тогда как при гриппе даже при распространении вакцинации умирают не менее 1,5 тысячи граждан. Малышева убеждена, что пока коронавирус нельзя считать наиболее опасной угрозой в мире, а боятся его, поскольку вирус новый и пока плохо изучен.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На видео показали новейший разведывательный вертолет…
Врачи рассказали, как самостоятельно обнаружить признаки коронавируса в организме…
В семейство смартфонов Huawei P40 войдет топовая версия Pro Premium…
На Мальдивах заработал первый в мире отель для карантина…
Лекарства для снижения холестерина подавляют деление раковых…
Елена Малышева озвучила единственную надежную защиту от…
Рыдающий участник «Дом-2» Дмитрий Дмитренко вспомнил, как попал в детский…
Хабиб Нурмагомедов о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном: "Этого никто предсказать не…
Иосиф Пригожин высказался по поводу песни Uno группы Little Big: "Имеют большие шансы на…
Диетолог рассказала о четырёх специях, помогающих поправиться при простудном…
ВОЗ: Европа является центром пандемии…
Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little…
В России будут штрафовать водителей за бесплатный проезд по платным…
Андрей Белоусов назвал нефть по 35 долларов “новой устойчивой…
На параде Победы 9 мая впервые появятся новейшие танки…
Джиган публично признался Оксане Самойловой в любви после…
Павел Прилучный показал себя с окровавленным…
Коронавирус мутирует: В геноме SARS-CoV-2 нашли первые серьезные…
Саудовская Аравия будет поставлять нефть в Европу по 25 долларов за…
Forbes: 20 богатейших людей планеты за день потеряли 78 миллиардов…
Предательство Гюрова, измены Абдулова и настоящая любовь с Мартыновым: Долгий путь к счастью Ирины…
Пятница 13-го: Эзотерики назвали актуальные приметы и запреты в день…
Ушедшего с «Первого канала» Дмитрия Шепелева заметили в клубе для…
Рэпер 50 cent советует лечить коронавирус…
В РФ появилась базовая комплектация кроссовера Skoda…
Медики назвали 5 опасностей продолжительных…
Медики рассказали о 3 основных привычках, которые препятствуют распространению…
«Пойти обратно песни петь?»: Сергей Шнуров в стихах заявил, что не уйдет из…
Просмотреть все новости