Экс-жену Александра Кержакова Милану Тюльпанову могут лишить родительских прав из-за участия в «Холостяке»
В отношении Миланы Тюльпановой, экс-жены футболиста Александра Кержакова, может быть начата процедура лишения родительских прав, так как она стала участницей телешоу «Холостяк», в рамках которого решила «побороться за сердце» дантиста Антона Криворотова. Соответствующее письмо от юристов ей уже пришло.
Об этом Милана Тюльпанова рассказала в очередном выпуске «Холостяка», общаясь со своими соперницами. Экс-избранница Александра Кержакова имеет от него сына Арсения. Право на воспитание ребёнка является предметом спора между бывшими влюблёнными. Милана Тюльпанова беспокоится о том, что её участие в романтическом телепроекте может дать экс-супругу некое преимущество в борьбе за сына.
Ранее Милана Тюльпанова заявила о том, что в браке со спортсменом она являлась «жертвой».
Об этом Милана Тюльпанова рассказала в очередном выпуске «Холостяка», общаясь со своими соперницами. Экс-избранница Александра Кержакова имеет от него сына Арсения. Право на воспитание ребёнка является предметом спора между бывшими влюблёнными. Милана Тюльпанова беспокоится о том, что её участие в романтическом телепроекте может дать экс-супругу некое преимущество в борьбе за сына.
Ранее Милана Тюльпанова заявила о том, что в браке со спортсменом она являлась «жертвой».