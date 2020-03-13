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Диетолог рассказала о четырёх специях, помогающих поправиться при простудном заболевании

Диетолог Кавита Девган рассказала о 4 специях, помогающих быстрее поправиться при простудном заболевании. Отличным примером является гвоздика, как органическое отхаркивающее средство, помогающее предотвратить распространение бактерий.

Врач Кавита Девган сообщила, не всем известно о спасительных свойствах специй, которые способны защитить организм человека от большого количества вирусов, улучшая защитную систему. Одной из таких специй считается куркума, содержащая много антиоксидантов. Она имеет противовирусные, противогрибковые, антибактериальные свойства, а также успешно ведёт борьбу с простудными заболеваниями. Это осуществляется за счет понижения уровня воспалительных составляющих в организме, вызванных патогенными микроорганизмами. Это также касается очищения крови.

Семена тмина являются хорошим источником железа, входящего в состав гемоглобина, который помогает транспортировать кислород из легких и распространять во все клетки организма. Данный процесс очень важен для производства энергии и обмена веществ, вследствие чего происходит поддержание иммунной системы.

В данный список вошел черный перец, в состав которого входит витамин С, повышающий защитную функцию организма и действующий, как хороший антибиотик. Также с этой задачей отлично справляется гвоздика, являющаяся органическим отхаркивающим средством, позволяющим предупредить респираторные инфекции. Врач рекомендует помещать её под язык, однако лучше всего употреблять чай с добавлением специи.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:06

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