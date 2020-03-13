ВОЗ: Европа является центром пандемии коронавируса





Согласно словам гендиректора организации, именно из стран Европы поступает наибольшее количество данных о новых заразившихся и погибших, если не принимать в учет Китай. Ежедневно звучит информация о большем числе подхвативших COVID-19, нежели в пик на территории КНР.В отчете ВОЗ указано, что состоянием на 13 марта в мире официально зафиксировано порядка 132 тысяч носителей коронавируса, он успел охватить с декабря 2019 года не менее 123 государств. COVID-19 унес жизни свыше 5 тысяч граждан, а наиболее серьезная ситуация с новым типом пневмонии среди европейских стран установилась в Италии. Там заболели более 15 тысяч, а скончались не менее тысячи.