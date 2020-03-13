Андрей Белоусов назвал нефть по 35 долларов “новой устойчивой реальностью”
Стоимость нефти на уровне 35 долларов за баррель является “новой устойчивой реальностью”. Соответствующее мнение выразил Андрей Белоусов, пребывающий на должности вице-премьера России.
По признаниям политика, цена на “черное золото” действительно может продолжить сокращение на фоне ряда сопутствующих факторов. При этом вице-премьер указал, что по-прежнему сохраняется вероятность того, что участникам ОПЕК+ удастся достичь определенных договоренностей. Хотя нефть по 35 долларов и станет “устойчивой реальностью” на некоторое время, вряд ли следует ждать снижения стоимости до 20 долларов за баррель.
По словам Белоусова, даже несмотря на колебания, наблюдаемые на международном рынке, перед РФ по-прежнему стоит задача запуска нового инвестиционного цикла, затрагивающего экономическую сферу, передает iReactor. Серьезный обвал нефтяных котировок зафиксирован 9 марта.
По признаниям политика, цена на “черное золото” действительно может продолжить сокращение на фоне ряда сопутствующих факторов. При этом вице-премьер указал, что по-прежнему сохраняется вероятность того, что участникам ОПЕК+ удастся достичь определенных договоренностей. Хотя нефть по 35 долларов и станет “устойчивой реальностью” на некоторое время, вряд ли следует ждать снижения стоимости до 20 долларов за баррель.
По словам Белоусова, даже несмотря на колебания, наблюдаемые на международном рынке, перед РФ по-прежнему стоит задача запуска нового инвестиционного цикла, затрагивающего экономическую сферу, передает iReactor. Серьезный обвал нефтяных котировок зафиксирован 9 марта.
Экономика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:58