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Медики: Зараженный коронавирусом пациент наиболее опасен для окружающих на ранней стадии болезни

Китайские медики заявили, что зараженный коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих на ранней стадии инфицирования. Для подтверждения они провели детальный анализ историй болезни семи пациентов и наблюдали за выделяемой концентрацией РНК-вируса.
Медики: Зараженный коронавирусом пациент наиболее опасен для окружающих на ранней стадии болезни

В ходе исследовательского мониторинга в рамках медицинской научной работы специалисты изучали показания концентрации вирионов как в крови пациентов, так и выделяемой через слизистые оболочки организма. Эксперимент в условиях стационара проводился в течении всего цикла COVID-2019, что позволило врачам отследить точные временные промежутки, в которых зараженный пациент представляет наибольшую угрозу распространения инфекции.

По словам врачей, максимальная концентрация вируса, передающаяся воздушно-капельным путем, была зафиксирована в первые 5 дней после проявления характерных симптомов у человека. В последующие дни, вплоть до полного выздоровления, вероятность заражения окружающих снижается. Однако даже минимальный риск, приближенный к 1%, представляет опасность для здоровых людей.

Учитывая результаты эксперимента, медики отметили необходимость изоляции во время лечения, независимо от степени развития и сложности заболевания.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:09

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