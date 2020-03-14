Медики: Зараженный коронавирусом пациент наиболее опасен для окружающих на ранней стадии болезни





В ходе исследовательского мониторинга в рамках медицинской научной работы специалисты изучали показания концентрации вирионов как в крови пациентов, так и выделяемой через слизистые оболочки организма. Эксперимент в условиях стационара проводился в течении всего цикла COVID-2019, что позволило врачам отследить точные временные промежутки, в которых зараженный пациент представляет наибольшую угрозу распространения инфекции.По словам врачей, максимальная концентрация вируса, передающаяся воздушно-капельным путем, была зафиксирована в первые 5 дней после проявления характерных симптомов у человека. В последующие дни, вплоть до полного выздоровления, вероятность заражения окружающих снижается. Однако даже минимальный риск, приближенный к 1%, представляет опасность для здоровых людей.Учитывая результаты эксперимента, медики отметили необходимость изоляции во время лечения, независимо от степени развития и сложности заболевания.