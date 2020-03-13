Джиган публично признался Оксане Самойловой в любви после скандала
Отечественный рэп-исполнитель Джиган публично признался в любви своей супруге Оксане Самойловой после недавнего скандала. Соответствующим постом 34-летний артист поделился с поклонниками посредством режима Stories в Instagram.
Несколько дней назад Джиган оказался в центре скандала из-за нетрезвых выходок и нецензурных высказываний в присутствии детей. Позже рэпер отправился в рехаб в США, где проходят реабилитацию алко- и наркозависимые, а на его странице в соцсети появлялись странные посты. Ряд СМИ пишут, что Оксана Самойлова поведение мужа сочла за предательство, и даже готова с ним развестись, пока сам рэпер публично признается жене в любви. В своем профиле он показал временное видео, на котором ссылка на профиль Самойловой сопровождается сердечком, где появляется надпись “I love you”.
После случившегося поддержать звездную семью успели не только поклонники, но и многие представители шоу-бизнеса, передает портал “Слово и Дело”. Некоторые встали на сторону Самойловой, тогда как другие призывают не влезать в дела супругов.
Несколько дней назад Джиган оказался в центре скандала из-за нетрезвых выходок и нецензурных высказываний в присутствии детей. Позже рэпер отправился в рехаб в США, где проходят реабилитацию алко- и наркозависимые, а на его странице в соцсети появлялись странные посты. Ряд СМИ пишут, что Оксана Самойлова поведение мужа сочла за предательство, и даже готова с ним развестись, пока сам рэпер публично признается жене в любви. В своем профиле он показал временное видео, на котором ссылка на профиль Самойловой сопровождается сердечком, где появляется надпись “I love you”.
После случившегося поддержать звездную семью успели не только поклонники, но и многие представители шоу-бизнеса, передает портал “Слово и Дело”. Некоторые встали на сторону Самойловой, тогда как другие призывают не влезать в дела супругов.