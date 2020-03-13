Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little Big

«Что бы я мог сказать по поводу их творчества? Тут и обсуждать нечего, поскольку и музыка у них отсутствует. Я до сих пор так и не смог услышать, чтобы они сыграли что-то настоящее. Это сложно назвать музыкальным коллективом! Что они смогут там показать? Мне не известно. Будут лишь прыгать, бегать и скакать! Меня это всё не интересует», — подытожил исполнитель.



