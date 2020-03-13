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Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little Big

Юрий Лоза, находящийся в одной из больниц, заявил о том, что не знаком с новой песней "Uno" группы Little Big. По его словам, он так и не смог найти настоящей музыки в раннем творчестве коллектива.
Юрий Лоза не смог найти настоящей музыки в творчестве группы Little Big

Юрий Лоза сообщил, что ему ещё не представилась возможность ознакомиться с композицией "Uno" и клипом на неё группы Little Big. Автор-исполнитель утверждает, что ему не интересна данная история. Он раскритиковал творчество музыкального коллектива, отметив, что они так и не показали в своих песнях настоящей музыки.
«Что бы я мог сказать по поводу их творчества? Тут и обсуждать нечего, поскольку и музыка у них отсутствует. Я до сих пор так и не смог услышать, чтобы они сыграли что-то настоящее. Это сложно назвать музыкальным коллективом! Что они смогут там показать? Мне не известно. Будут лишь прыгать, бегать и скакать! Меня это всё не интересует», — подытожил исполнитель.

На данный момент композитор находится на реабилитации после плановой операции на колене. В клинике ему придётся провести около 2 недель.

Ранее Юрий Лоза рассказал, какие направления в музыке плохо влияют на подростков. Он сообщил, что современные песни в новой аранжировке с добавлением нецензурных слов и провокационных лозунгов, которые потом выдают за авторское творчество, негативно сказываются на подрастающем поколении.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:01

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