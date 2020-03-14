«Умные» часы Oppo Watch для Android появятся в Европе в этом году
Представленные около недели назад смарт-часы Oppo Watch в этом году выйдут за границы местного, то есть китайского, рынка и появятся в продаже на территории Европы. Однако точная дата запуска там «умных» аксессуаров пока не оглашается.
Oppo Watch получил изогнутый экран, двойную аппаратную платформу, оснащённую ещё одним микропроцессором, благодаря которому обеспечивается дополнительная автономность, а также «операционкой» Android с оболочкой ColorOS Watch. По словам представителя китайской компании-производителя потребительской электроники премиум-класса, «умные» устройства появятся в нынешнем году в первую очередь на территории западноевропейских стран.
Ранее сообщалось о том, что компанией Oppo запущены в продажу флагманы Find X2 и Find X2 Pro.
Oppo Watch получил изогнутый экран, двойную аппаратную платформу, оснащённую ещё одним микропроцессором, благодаря которому обеспечивается дополнительная автономность, а также «операционкой» Android с оболочкой ColorOS Watch. По словам представителя китайской компании-производителя потребительской электроники премиум-класса, «умные» устройства появятся в нынешнем году в первую очередь на территории западноевропейских стран.
Ранее сообщалось о том, что компанией Oppo запущены в продажу флагманы Find X2 и Find X2 Pro.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:20