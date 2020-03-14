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Экс-возлюбленная Джигана рассказала о его ревности и постоянных изменах

Журналисты пообщались с экс-возлюбленной Джигана, которая рассказала о постоянных изменах рэпера и его патологической ревности. По словам девушки, в любовных отношениях со знаменитостью она была на протяжении 4,5 лет.
Экс-возлюбленная Джигана рассказала о его ревности и постоянных изменах

Бывшая возлюбленная Джигана призналась, что он вел себя с ней очень строго. Музыкант был против того, чтобы его пассия посещала мероприятия. По словам рэпера – это он звезда, а она должна сидеть дома и ждать его. Самым болезненным в отношениях было то, что Джиган постоянно изменял своей девушке. При этом он запрещал ей общаться с подругами, так как они могли рассказать ей правду о его приставаниях. Девушка, с которой артист жил до Оксаны Самойловой, позже узнала, что у него была интимная близость с ее приятельницами. Рэпер этот факт не особо скрывал от своей сожительницы, но сам был очень ревнивым.

Многие поклонники были шокированы тем, что в семье Джигана и Оксаны Самойловой произошел разлад. Многие считали многодетную семью идеальной парой, но видимо, их брак был обречен изначально. Рэпер на данный момент проходит реабилитацию в одном из центров Майями. Его супруга в одном из интервью также признавалась, что ей запрещено посещать «светские тусовки» без сопровождения музыканта. По словам Оксаны Самойловой, ее муж - ревнивец и деспот.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:09

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