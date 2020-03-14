Экс-возлюбленная Джигана рассказала о его ревности и постоянных изменах

Бывшая возлюбленная Джигана призналась, что он вел себя с ней очень строго. Музыкант был против того, чтобы его пассия посещала мероприятия. По словам рэпера – это он звезда, а она должна сидеть дома и ждать его. Самым болезненным в отношениях было то, что Джиган постоянно изменял своей девушке. При этом он запрещал ей общаться с подругами, так как они могли рассказать ей правду о его приставаниях. Девушка, с которой артист жил до Оксаны Самойловой, позже узнала, что у него была интимная близость с ее приятельницами. Рэпер этот факт не особо скрывал от своей сожительницы, но сам был очень ревнивым.Многие поклонники были шокированы тем, что в семье Джигана и Оксаны Самойловой произошел разлад. Многие считали многодетную семью идеальной парой, но видимо, их брак был обречен изначально. Рэпер на данный момент проходит реабилитацию в одном из центров Майями. Его супруга в одном из интервью также признавалась, что ей запрещено посещать «светские тусовки» без сопровождения музыканта. По словам Оксаны Самойловой, ее муж - ревнивец и деспот.