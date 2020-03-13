Павел Прилучный показал себя с окровавленным лицом
Отечественный актер Павел Прилучный поделился с поклонниками снимком, на котором он позирует с окровавленным лицом. Соответствующий пост появился на странице 32-летней звезды “Закрытой школы” в Instagram.
В личном профиле в соцсети Павел Прилучный разместил кадр, где он представлен в военной форме. Артист весь перепачкан, а на лице местами наблюдаются кровоподтеки. В подписи к публикации он коротко указал: “От винта!”. Судя по сопровождающим пост хэштегам, сделан кадр на съемках фильма “Девятаев”, режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов. Супруг Агаты Муцениеце в ленте исполняет одну из главных ролей. Согласно сюжету ленты, герою-летчику предстоит совершить побег из немецкого концлагеря, передает издание “ПолитЭксперт”.
В комментариях фолловеры указали, что будут рады увидеть Прилучного в таком образе, а также с нетерпением ждут выхода фильма на экраны. Кроме того, многие призвали актера помириться с Муцениеце, что обусловлено недавним заявлением пары о намерении развестись.
В личном профиле в соцсети Павел Прилучный разместил кадр, где он представлен в военной форме. Артист весь перепачкан, а на лице местами наблюдаются кровоподтеки. В подписи к публикации он коротко указал: “От винта!”. Судя по сопровождающим пост хэштегам, сделан кадр на съемках фильма “Девятаев”, режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов. Супруг Агаты Муцениеце в ленте исполняет одну из главных ролей. Согласно сюжету ленты, герою-летчику предстоит совершить побег из немецкого концлагеря, передает издание “ПолитЭксперт”.
В комментариях фолловеры указали, что будут рады увидеть Прилучного в таком образе, а также с нетерпением ждут выхода фильма на экраны. Кроме того, многие призвали актера помириться с Муцениеце, что обусловлено недавним заявлением пары о намерении развестись.