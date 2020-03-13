Саудовская Аравия будет поставлять нефть в Европу по 25 долларов за баррель
Власти Саудовской Аравии определились с ценой на нефть, которая будет в ближайшем будущем поставляться на территорию Европы. Марка Arab Light при экспорте получит стоимость в 25 долларов за баррель.
По данным издания Bloomberg, в планы Саудовской Аравии входит наращивание поставок “черного золота” европейским государствам. Одной из причин указанного предложения со стороны страны стала “ценовая война”, которая развернулась с Россией на фоне отказа последней дополнительно сокращать нефтедобычу по итогам переговоров участников ОПЕК+.
В то же время эксперты указывают, что Европе по-прежнему выгоднее закупать сырье у России, а не у Саудовской Аравии. В предлагаемом РФ продукте содержится меньше серы, а еще дешевле обходится доставка “черного золота” посредством нефтепроводов, тогда как королевство для транспортировки использует танкеры, передает портал “НьюИнформ”.
По данным издания Bloomberg, в планы Саудовской Аравии входит наращивание поставок “черного золота” европейским государствам. Одной из причин указанного предложения со стороны страны стала “ценовая война”, которая развернулась с Россией на фоне отказа последней дополнительно сокращать нефтедобычу по итогам переговоров участников ОПЕК+.
В то же время эксперты указывают, что Европе по-прежнему выгоднее закупать сырье у России, а не у Саудовской Аравии. В предлагаемом РФ продукте содержится меньше серы, а еще дешевле обходится доставка “черного золота” посредством нефтепроводов, тогда как королевство для транспортировки использует танкеры, передает портал “НьюИнформ”.
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:33