В Сети обнародован тизер кроссовера ABT Audi RSQ8-R
На просторах Сети обнародован тизер нового кроссовера ABT Audi RSQ8-R. “Заряженная” версия модели создавалась специалистами тюнинг-ателье ABT Sportsline, а официальный дебют запланирован летом.
Построена новинка на базе Audi RS Q8, широкой публике ее покажут в июне 2020 года. При этом пока неясно, какую мощность кроссовер предложит покупателям. Оригинальная модификация имеет мотор V8 на 4,0 литра, генерирующий 600 л.с. при 800 Нм крутящего момента. Предполагается, что блок управления ABT Engine Control повысит производительность до 700 “лошадок”, а крутящий момент увеличится до 880 Нм. На непродолжительном тизере можно наблюдать некоторые внешние обновления Audi RSQ8-R, включая новую радиаторную решетку, не исключено и то, что изменения затронут оптику.
Ранее также стало известно, когда следует ждать премьеры Audi E-tron GT. Электрический седан должен дебютировать уже вскоре в рамках автошоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе.
Построена новинка на базе Audi RS Q8, широкой публике ее покажут в июне 2020 года. При этом пока неясно, какую мощность кроссовер предложит покупателям. Оригинальная модификация имеет мотор V8 на 4,0 литра, генерирующий 600 л.с. при 800 Нм крутящего момента. Предполагается, что блок управления ABT Engine Control повысит производительность до 700 “лошадок”, а крутящий момент увеличится до 880 Нм. На непродолжительном тизере можно наблюдать некоторые внешние обновления Audi RSQ8-R, включая новую радиаторную решетку, не исключено и то, что изменения затронут оптику.
Ранее также стало известно, когда следует ждать премьеры Audi E-tron GT. Электрический седан должен дебютировать уже вскоре в рамках автошоу, которое пройдет в Лос-Анджелесе.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 05:11