Предательство Гюрова, измены Абдулова и настоящая любовь с Мартыновым: Долгий путь к счастью Ирины Алферовой





Ирина Алфёрова родилась в Новосибирске в семье юристов-адвокатов. Ее мать в молодости мечтала получить актерскую профессию и передала свое желание дочери. Будущая знаменитость еще с детства участвовала в представлениях, совместно с соседскими детьми, а позже занималась в театральной студии. После окончания школы поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) и была зачислена на курс Владимира Фёдоровича Дудина.Красота Ирины Алферовой еще с юности влекла мужчин, однако она все свое время училась, чтобы освоить азы профессии. Однажды будущая знаменитость познакомилась с дипломатом Бойко Гюровым. Вскоре возлюбленные поженились и переехали жить в Болгарию. Там родилась дочь Ксения. Однако супруг хотел, чтобы Алферова посвятила свою жизнь семье, а про театр забыла. В отношения пары часто вмешивалась свекровь, и Гюров всегда вставал на сторону матери. После получения от мужа пощечины Алферова приняла окончательное решение о прекращении брака и возвратилась в Москву. В театре «Ленком» актриса познакомилась с Александром Абдуловым, который стал ее вторым супругом. Они были признаны наиболее красивой парой СССР, однако впоследствии расстались из-за мимолетных романов актера. Прекращение брака стало большим ударом для них обоих.От отчаяния Ирину Алферову спас коллега по сцене Сергей Мартынов, которого актриса считает «подарком судьбы». Супруги живут вместе с 1995 года.