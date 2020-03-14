“Он бы сразу убивал”: Оксана Самойлова страдала от сильной ревности со стороны Джигана
Оксана Самойлова страдала от сильной ревности со стороны Джигана, который во многом ограничивал супругу. О таком поведении мужа его избранница не раз рассказывала поклонникам через соцсети.
В частности, как-то в интервью Оксана Самойлова поделилась, что сразу после того, как они с Джиганом начали жить вместе, артист во многом ограничивал возлюбленную. Делал это рэпер “в целях безопасности”, но позже блогер рассказывала подписчикам, что муж у нее очень ревнивый. Если бы жена дала ему повод сомневаться в своей верности, исполнитель бы “сразу убивал”. Она уточнял, что в окружении всем о нраве артиста известно, поэтому они старались даже не смотреть в ее сторону.
Иногда на фоне семейных ссор Самойлова задумывалась над тем, чтобы уйти от Джагана. Сам он в такие моменты буквально запирал дверь на замок, пряча ключ от супруги. Позже блогер подобные поступки называла “психопатскими”, но при этом “мужскими”.
Ранее Екатерина Гордон заявила о готовности помочь Самойловой лишить мужа родительских прав в случае необходимости.
В частности, как-то в интервью Оксана Самойлова поделилась, что сразу после того, как они с Джиганом начали жить вместе, артист во многом ограничивал возлюбленную. Делал это рэпер “в целях безопасности”, но позже блогер рассказывала подписчикам, что муж у нее очень ревнивый. Если бы жена дала ему повод сомневаться в своей верности, исполнитель бы “сразу убивал”. Она уточнял, что в окружении всем о нраве артиста известно, поэтому они старались даже не смотреть в ее сторону.
Иногда на фоне семейных ссор Самойлова задумывалась над тем, чтобы уйти от Джагана. Сам он в такие моменты буквально запирал дверь на замок, пряча ключ от супруги. Позже блогер подобные поступки называла “психопатскими”, но при этом “мужскими”.
Ранее Екатерина Гордон заявила о готовности помочь Самойловой лишить мужа родительских прав в случае необходимости.