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“Прямо дедуля”: Похудевший звезда “Сватов” Анатолий Васильев разочаровал поклонников постаревшим видом

Отечественный актер Анатолий Васильев разочаровал поклонников своим постаревшим и похудевшим видом. Некоторые фанаты едва узнали 73-летнюю звезду сериала “Сваты”.
“Прямо дедуля”: Похудевший звезда “Сватов” Анатолий Васильев разочаровал поклонников постаревшим видом

Снимок с Анатолием Васильевым накануне появился на одной из фанатских страниц многосерийной ленты в Instagram. Облаченный в спортивную куртку и футболку артист позирует рядом с поклонницей, которую встретил в магазине. В комментариях пользователи Сети обратили внимание, что звезда “Сватов” сильно постарел за последнее время и едва напоминает себя прежнего. Кроме того, не осталось без внимания юзеров и то, что актер заметно похудел. “Прямо дедуля какой-то”, “Постарел”, — резюмировали фолловеры.

Некоторые отметили, что даже несмотря изменения во внешности Васильев остается “классным”. Другие выразили мнение, что “Сваты” без артиста “уже не те”.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:08

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