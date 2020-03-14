“Прямо дедуля”: Похудевший звезда “Сватов” Анатолий Васильев разочаровал поклонников постаревшим видом

Снимок с Анатолием Васильевым накануне появился на одной из фанатских страниц многосерийной ленты в Instagram. Облаченный в спортивную куртку и футболку артист позирует рядом с поклонницей, которую встретил в магазине. В комментариях пользователи Сети обратили внимание, что звезда “Сватов” сильно постарел за последнее время и едва напоминает себя прежнего. Кроме того, не осталось без внимания юзеров и то, что актер заметно похудел. “Прямо дедуля какой-то”, “Постарел”, — резюмировали фолловеры.Некоторые отметили, что даже несмотря изменения во внешности Васильев остается “классным”. Другие выразили мнение, что “Сваты” без артиста “уже не те”.