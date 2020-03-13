«Мне уже лучше, иду на поправку!»: Джиган в реабилитационном центре продемонстрировал свою физическую подготовку
Рэп-исполнитель Джиган, находясь в реабилитационном центре Майами, на своей странице в Instagram уверил, что чувствует себя уже лучше и идёт на поправку. Музыкант опубликовал в соцсети видео, которым продемонстрировал отличную физическую подготовку, показав ряд боевых приёмов и отжавшись от пола.
Находясь на лечении, Джиган регулярно выходил на связь с подписчиками, публикуя в Instagram различные видеоролики со своим участием. В свежем посте рэпер заявил, что, к счастью, всё худшее позади - и он теперь держит курс на восстановление и выписку из центра.
Что касается жены Джигана Оксаны Самойловой, она не комментирует ситуацию, произошедшую в её семье. Несколькими днями ранее бизнесвумен опубликовала в Instagram фото с дочерьми и новорожденным сыном, подписав снимок следующими словами: «Хорошо, что у меня есть мои дети».
Находясь на лечении, Джиган регулярно выходил на связь с подписчиками, публикуя в Instagram различные видеоролики со своим участием. В свежем посте рэпер заявил, что, к счастью, всё худшее позади - и он теперь держит курс на восстановление и выписку из центра.
Что касается жены Джигана Оксаны Самойловой, она не комментирует ситуацию, произошедшую в её семье. Несколькими днями ранее бизнесвумен опубликовала в Instagram фото с дочерьми и новорожденным сыном, подписав снимок следующими словами: «Хорошо, что у меня есть мои дети».