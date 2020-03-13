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Компания Apple планирует оснастить настольные компьютеры iMac проектором

Недавно появилась информация о том, что в будущем компания Apple планирует оснастить настольные компьютеры класса «всё в одном» Apple iMac проектором. Данное решение представлено Управлением США по патентам и торговым маркам.

Идея состоит в увеличении возможностей моноблочных ПК в плане формирования изображения. Для этого, кроме обычного дисплея, необходимо использовать проекторы. Отмечается, что их вмонтируют в тыльную часть корпуса компьютера. С помощью проектных модулей можно будет создавать дополнительные изображения на различной плоской поверхности — к примеру, на стене, рядом с которой находится моноблок.

Благодаря этому значительно расширяется область визуализации и появляется возможность реализации новых функций и режимов работы. Также при использовании проекторов картинка может формироваться на рабочем столе. В данном случае особые датчики имеют возможность следить за движением рук пользователя и обеспечивать работу дополнительного интерфейса управления. На данный момент в компании Apple занимаются патентном новой проекционной системы. О дате практического внедрения новой разработки пока речи не идёт.

Недавно стало известно, что компания Apple планирует выпустить новый MacBook с процессором собственного производства уже в конце 2020 года. Минг-Чи Куо сообщил, что первым ноутбуком, который оснастят разработкой, будет MacBook Air, поскольку это не самое производительное устройство.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:01

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