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Наставник солиста Little Big Ильи Прусикина Михаил Курочка о песне группы для “Евровидения”: "Композиция соответствует формату конкурса"

Наставник солиста Little Big Ильи Прусикина оценил песню группы, с которой ее участники представят Россию в рамках “Евровидения-2020”. Высказался Михаил Курочка и о шансах коллектива на победу.
Наставник солиста Little Big Ильи Прусикина Михаил Курочка о песне группы для “Евровидения”: "Композиция соответствует формату конкурса"

В Роттердаме участники Little Big выступят с треком Uno, который представили в рамках шоу “Вечерний Ургант”. По мнению наставника Прусикина, композиция соответствует формату “Евровидения” и будет положительно принята публикой. Кроме того, песня включает в себя юмор и иронию, что крайне важно для будущего мероприятия. При этом Uno Курочка считает “сложной” композицией, выражая уверенность в том, что скучать зрителям конкурса во время выступления российской группы точно не придется, передает его слова “Комсомольская правда”.

Ранее также стало известно, что трек Uno группы Little Big оказался наиболее популярным на YouTube среди клипов, представленных для “Евровидения-2020” участниками от разных стран.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:11

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