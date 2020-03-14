Компания Samsung будет производить новое поколение дисплеев вместо AMOLED
Компания Samsung планирует зарегистрировать торговую марку Samsung PIFF. Под ее именем будут выпускаться дисплеи нового поколения, заменяющие AMOLED.
Дисплей AMOLED, разработанный Samsung 12 лет назад, впервые был установлен на Nokia N85. Впоследствии популярность таких дисплеев значительно возросла, и ими оснащены многие гаджеты. Позже разработчики объявили о выходе Super AMOLED и Dynamic AMOLED, поддерживающих увеличенный диапазон HDR10+. Galaxy S10 и устройства, произведенные после него, оснащены именно этим типом дисплея.
Представители компании еще не распространяются о подробностях технологии производства новых дисплеев марки Samsung PIFF, регистрация которой должна произойти в ближайшее время. Однако существуют предположения, что изготовление дисплеев будет совершаться на базе mini-LED или micro-LED. Также есть вероятность использования OLED-панели, которая подстраивается под мобильные устройства, поддерживающие Сети 5G.
По информации Strategy Analytics, компания Samsung в прошлом году стала первой в мире среди производителей смартфонов, получив долю в размере 20,9% от всех поставок мобильных устройств.
Дисплей AMOLED, разработанный Samsung 12 лет назад, впервые был установлен на Nokia N85. Впоследствии популярность таких дисплеев значительно возросла, и ими оснащены многие гаджеты. Позже разработчики объявили о выходе Super AMOLED и Dynamic AMOLED, поддерживающих увеличенный диапазон HDR10+. Galaxy S10 и устройства, произведенные после него, оснащены именно этим типом дисплея.
Представители компании еще не распространяются о подробностях технологии производства новых дисплеев марки Samsung PIFF, регистрация которой должна произойти в ближайшее время. Однако существуют предположения, что изготовление дисплеев будет совершаться на базе mini-LED или micro-LED. Также есть вероятность использования OLED-панели, которая подстраивается под мобильные устройства, поддерживающие Сети 5G.
По информации Strategy Analytics, компания Samsung в прошлом году стала первой в мире среди производителей смартфонов, получив долю в размере 20,9% от всех поставок мобильных устройств.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:12