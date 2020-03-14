Компания Samsung будет производить новое поколение дисплеев вместо AMOLED





Дисплей AMOLED, разработанный Samsung 12 лет назад, впервые был установлен на Nokia N85. Впоследствии популярность таких дисплеев значительно возросла, и ими оснащены многие гаджеты. Позже разработчики объявили о выходе Super AMOLED и Dynamic AMOLED, поддерживающих увеличенный диапазон HDR10+. Galaxy S10 и устройства, произведенные после него, оснащены именно этим типом дисплея.Представители компании еще не распространяются о подробностях технологии производства новых дисплеев марки Samsung PIFF, регистрация которой должна произойти в ближайшее время. Однако существуют предположения, что изготовление дисплеев будет совершаться на базе mini-LED или micro-LED. Также есть вероятность использования OLED-панели, которая подстраивается под мобильные устройства, поддерживающие Сети 5G.По информации Strategy Analytics, компания Samsung в прошлом году стала первой в мире среди производителей смартфонов, получив долю в размере 20,9% от всех поставок мобильных устройств.