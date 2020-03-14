Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли путешествует в маске и защитных перчатках

Представители ВОЗ 11 марта проинформировали о пандемии COVID-19. После этого факт заболевания коронавирусом подтвердил голливудский актер Том Хэнкс. На фоне сложившейся ситуации Мерьем Узерли решила не пренебрегать мерами безопасности. Для путешествий звезда “Великолепного века” надевает защитные маску и перчатки. Она также предупредила подписчиков, чтобы они не трогали руками лицо. Хотя актриса и делает это на фото, она обратила внимание, что сменила перчатки прямо перед тем, как запечатлеть себя на камеру.В комментариях многочисленные фолловеры Мерьем Узерли похвалили ее за то, что она заботится о своей безопасности. Также фанаты указали, что актриса остается настоящей красавицей даже в защите от коронавируса.