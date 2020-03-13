В РФ появилась базовая комплектация кроссовера Skoda Karoq





Skoda Karoq со стандартным оснащением может похвастаться наличием четырех подушек безопасности, ассистентом подъема в гору, электронной системы курсовой устойчивости, кондиционером, центральным замком на дистанционном управлении, аудиосистемой Swing и трехспицевым рулем Hands-free. Кроме этого, кроссовер получил функцию подогрева боковых зеркал и передних сидений, что особенно актуально для холодной погоды России.Первые покупатели Skoda Karoq получат бесплатно пакет опций First Edition, в который входят: наличие задних парктроников, датчиков света и дождя, внутрисалонного затемненного зеркала заднего вида. Кроме этого, благодаря уникальному предложению автолюбители получат двухзонный климат-контроль и автоматическое управление головным светом. За дополнительную плату производитель предлагает круиз-контроль, оснащенный ограничителем скорости, систему Front Assist и платформу SmartLink, предустановленную в мультимедийную систему. Эти бонусы позволят пользоваться мобильными приложениями на экране, после подключения смартфона к головному устройству.