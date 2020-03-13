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В РФ появилась базовая комплектация кроссовера Skoda Karoq

В РФ дилеры начали прием заявок на базовую комплектацию Active кроссовера Skoda Karoq, который оснащен 1,4- литровым мотором TSI и восьмиступенчатой коробкой «автомат». Стоимость этой модели на российском рынке составит 1 387 000 рублей.
В РФ появилась базовая комплектация кроссовера Skoda Karoq

Skoda Karoq со стандартным оснащением может похвастаться наличием четырех подушек безопасности, ассистентом подъема в гору, электронной системы курсовой устойчивости, кондиционером, центральным замком на дистанционном управлении, аудиосистемой Swing и трехспицевым рулем Hands-free. Кроме этого, кроссовер получил функцию подогрева боковых зеркал и передних сидений, что особенно актуально для холодной погоды России.

Первые покупатели Skoda Karoq получат бесплатно пакет опций First Edition, в который входят: наличие задних парктроников, датчиков света и дождя, внутрисалонного затемненного зеркала заднего вида. Кроме этого, благодаря уникальному предложению автолюбители получат двухзонный климат-контроль и автоматическое управление головным светом. За дополнительную плату производитель предлагает круиз-контроль, оснащенный ограничителем скорости, систему Front Assist и платформу SmartLink, предустановленную в мультимедийную систему. Эти бонусы позволят пользоваться мобильными приложениями на экране, после подключения смартфона к головному устройству.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:07

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