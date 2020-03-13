«Люди сопереживают»: Концертный директор назвал причину аншлагов на концертах Лолиты





«Билеты на концерты Лолиты раскупаются всего за недели. Причина заключается в том, что народ у нас довольно просто, люди сопереживают, а потому идут на концерты», - уверен Лавров. Он также обратил внимание на то, какой жизнью живут многие женщины в российской глубинке. По утверждению специалиста, в провинциальных городах «каждая вторая женщина брошена мужчиной». Именно это, по мнению опытного концертного директора и лежит в основе популярности такого музыканта, как Стас Михайлов, кроме того, именно на этих чувствах в свое время заработала популярность Валерия, заявившая, что бывший супруг Александр Шульгин поднимал на нее руку.Сергей Лавров также подчеркнул, что сейчас гастрольный график Лолиты расписан на многие месяцы вперед, а сама она не отказывается от лишней работы.