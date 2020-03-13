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«Люди сопереживают»: Концертный директор назвал причину аншлагов на концертах Лолиты

Сергей Лавров, который работает концертным директором у многих звезд российской эстрады, назвал причины «новой волны» популярности певицы Лолиты Милявской. По словам мужчины, в последнее время у артистки был серьезный спад и зрители неохотно шли на ее выступления, однако после известий о разводе с Дмитрием Ивановым исполнительница снова может зарабатывать миллионы.
«Люди сопереживают»: Концертный директор назвал причину аншлагов на концертах Лолиты

«Билеты на концерты Лолиты раскупаются всего за недели. Причина заключается в том, что народ у нас довольно просто, люди сопереживают, а потому идут на концерты», - уверен Лавров. Он также обратил внимание на то, какой жизнью живут многие женщины в российской глубинке. По утверждению специалиста, в провинциальных городах «каждая вторая женщина брошена мужчиной». Именно это, по мнению опытного концертного директора и лежит в основе популярности такого музыканта, как Стас Михайлов, кроме того, именно на этих чувствах в свое время заработала популярность Валерия, заявившая, что бывший супруг Александр Шульгин поднимал на нее руку.

Сергей Лавров также подчеркнул, что сейчас гастрольный график Лолиты расписан на многие месяцы вперед, а сама она не отказывается от лишней работы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 23:11

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